Цены на нефть отреагировали повышением на смерть президента Ирана

Цены на нефть выросли на фоне политической неопределенности в основных странах-производителях после того, как президент Ирана погиб в авиакатастрофе, а кронпринц Саудовской Аравии отменил поездку в Японию, сославшись на проблемы со здоровьем короля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 41 цент, или на 0,5%, до $84,39 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 23 цента до 80,29 доллара за баррель. Июньский контракт истекает во вторник, а более активный июльский контракт стоил $79,89, что на 31 цент, или 0,4%, выше.

Президент Ирана Эбрагим Раиси, сторонник жесткой линии, которого давно рассматривают как потенциального преемника Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, погиб в результате крушения вертолета в горной местности вблизи границы с Азербайджаном, сообщили в понедельник официальные лица и государственные СМИ.

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Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отложил свой визит в Японию, запланированный на понедельник, из-за проблем со здоровьем своего отца короля Салмана, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяши.

Напомним:

Иранское официальное агентство новостей IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.

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