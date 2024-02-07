Выводы следователей показали, что в самолете Boeing MAX 9 отсутствовали болты крепления дверей

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Самолет Alaska Airlines, Boeing 737 MAX 9 не имел болтов крепления дверной панели, которая отлетела во время полета 5 января, что ставит новые вопросы в деле.

Об этом сообщает Reuters.

В дверной панели, которая отлетела от самолета Boeing 737 MAX 9 во время полета 5 января, как оказалось, не хватало четырех ключевых болтов, согласно предварительному отчету американских следователей, который дал первый официальный взгляд.

Как отмечается, заглушка дверной панели должна была закрепляться четырьмя болтами, а затем подкрепляться "стопорными фитингами" в 12 разных местах вдоль боковой части заглушки и дверной рамы.

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Отсутствие этих болтов во время полета является признаком серьезных пробелов в вопросе контроля качества самолетов.

Заглушка была изготовлена компанией Spirit AeroSystems, бывшей дочерней компанией Boeing. Деталь была изготовлена на мощностях Spirit в Малайзии и доставлена на завод в Вичите, штат Канзас, в мае 2023 года.

Позже Boeing снимал заглушку для устранения проблем с заклепками.

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В отчете Национального совета по безопасности на транспорте США актуализируют вопрос о том, кто первый установил болты первым, Spirit AeroSystems, или Boeing? Также, почему снятие панели не было достаточно задокументировано.

Отлетевшая панель была найдена на заднем дворе в пригороде Портленда, штат Орегон, но Нацсовет не смог найти болты. Он также провел обширные тесты и анализ, чтобы определить, присутствовали ли они до катастрофы или были откручены во время инцидента, говорится в сообщении.

На фото в отчете видно три видимых места, где отсутствуют болты, а четвертое место закрыто изоляцией.

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Напомним:

В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.