Alaska Airlines відновлює польоти Boeing 737 MAX 9 після перевірок

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Авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.

Про це повідомляє Reuters.

Авіакомпанія відновила деякі рейси MAX 9 у п'ятницю в другій половині дня, починаючи з рейсу 1146 з Сіетла до Сан-Дієго.

Як зазначають в авіакомпанії, перевірку літаків очікують завершити наступного тижня. Перевірка 1 літака триває близько 12 годин.

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В компанії Boeing очікують на відновлення репутації після аварії на одному з MAX 9.

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Нагадаємо:

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22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.

14 січня Авіакомпанія Alaska Airlines посилила контроль якості виробництва літаків, а також ініціювала перевірку контролю виробництва Boeing.

13 січня Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) продовжувало перевірку літака Boeing 737 MAX 9 на невизначений термін.







