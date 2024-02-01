Кризис Boeing 737 MAX увеличивает спрос на старые самолеты 

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Рынок подержанных самолетов процветает из-за хронического дефицита, сохранившегося после пандемии, и растут опасения, что последний кризис Boeing может усилить давление в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Reuters.

По словам лизинговой фирмы Avolon, отрасли уже не хватает примерно 3 000 самолетов, чем планировалось до COVID-19, из-за сбоев в результате пандемии и других узких мест в Boeing и Airbus.

Теперь ограничение производства Boeing после аварии в воздухе может увеличить давление, что заставляет авиакомпании дольше летать на старых самолетах – от нехватки двигателей до цепей поставок и резкого сокращения путешествий во многих частях света.

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"Это лишь усугубляет дефицит предложения и отодвигает дату, когда мы можем вернуться к сбалансированному рынку", – сказал аналитик Джордж Димитроф из авиационной аналитической компании Cirium, который видит напряжение по крайней мере до 2027 года.

Перевозчики платят более высокие цены, чтобы иметь достаточно большой флот, чтобы не отставать от спроса, который, как ожидает группа авиакомпаний IATA, достигнет рекордных 4,7 миллиарда пассажиров в 2024 году.

Некоторые авиакомпании покупают арендуемые ими самолеты, а не ведут переговоры о продлении аренды, сказал генеральный директор AerCap Энгус Келли в кулуарах конференции Airline Economics.

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Это признак того, что "авиакомпании знают, что наши проблемы не будут решены в ближайшее время", добавил он.

Более половины мирового пассажирского парка принадлежит арендодателям. Цены на аренду этих самолетов росли задолго до взрыва панели 5 января, что привело к ограничению производства Boeing.

Типичные ставки аренды 10-летнего Boeing 737-800, предшествовавшего MAX, составляли около 220 тыс долл в месяц в январе 2024 года, по сравнению со 183 тыс долл в январе 2023 года и 156 тыс долл в 2022 году.

Текущие счета за лизинг 737-800 все еще на 5% ниже уровня января 2020 года, но это может измениться до конца марта.

Boeing надеялся увеличить производство своего семейства самолетов MAX после многолетнего кризиса, вызванного катастрофами в 2018 и 2019 годах. Но взрыв панели на рейсе Alaska Airlines добавил регулятивный надзор, который, как ожидается, замедлит рост производства.

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Напомним:

6 января Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.

Через несколько дней авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.