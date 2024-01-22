Влада США каже, що більше літаків Boeing 737 повинні пройти перевірки після інциденту MAX 9

Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені після того, як деякі оператори повідомили про невизначені проблеми з болтами під час перевірок.

Про це пише Reuters.

Ця рекомендація послідувала за забороною FAA 171 літака Boeing 737 MAX 9 після того, як 5 січня в салоні вибухнула дверна заглушка на реактивному літаку Alaska Airlines MAX 9.

737-900ER не є частиною нового парку MAX, але має ту саму додаткову конструкцію дверних заглушок, яка дозволяє додавати додаткові двері аварійного виходу, коли перевізники вирішують встановити більше місць.

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FAA видало "Попередження безпеки для операторів", у якому повідомляється, що деякі авіакомпанії провели додаткові перевірки заглушок середніх дверей 737-900ER "і помітили знахідки з болтами під час перевірок технічного обслуговування".

Alaska Airlines і United Airlines єдині два американські перевізники, які використовують MAX 9, заявили цього місяця, що під час попередніх перевірок виявили незакріплені частини на кількох літаках MAX 9, які приземлилися. Цього місяця їм довелося скасувати тисячі рейсів через приземлення.

FAA заявило, що літаки MAX 9 залишатимуться на землі, доки воно "не переконається, що вони безпечні для повернення в експлуатацію".

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United повідомила, що продовжила скасування своїх рейсів MAX 9 до 26 січня. Alaska, чиї літаки MAX 9 становлять 20% парку, раніше скасувала всі рейси до 21 січня. Авіакомпанія не відразу коментувала, на який термін планує продовжити скасування.

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Нагадаємо:

6 січня авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як вибух панелі кабіни змусив абсолютно новий літак із пасажирами здійснити аварійну посадку.