Alaska Airlines возобновляет полеты Boeing 737 MAX 9 после проверок

Getty Images

Авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.

Об этом сообщает Reuters.

Авиакомпания возобновила некоторые рейсы MAX 9 в пятницу во второй половине дня, начиная с рейса 1146 из Сиэтла в Сан-Диего.

Как отмечают в авиакомпании, проверку самолетов ожидают завершить на следующей неделе. Проверка 1 самолета длится около 12 часов.

Реклама:

В компании Boeing ожидают восстановления репутации после аварии на одном из MAX 9.

Читайте также: "Репутационное минное поле": чем авария на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Напомним:

Реклама:

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.

14 января Авиакомпания Alaska Airlines усилила контроль качества производства самолетов, а также инициировала проверку контроля производства Boeing.

13 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлевало проверку самолета Boeing 737 MAX 9 на неопределенный срок.