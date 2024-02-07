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Из-за обстрелов в Киеве без света почти 20 тысяч потребителей, обещают заживить за 3-4 часа

Среда, 7 февраля 2024, 09:31 - Алексей Павлыш

В Киеве в результате ракетной атаки РФ без света часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысячи абонентов. В ДТЭК обещают запитать дома по резервным источникам питания в течение 3-4 часов.

Об этом сообщает Минэнерго.

"Без света остались учреждения здравоохранения. Характер повреждений выясняется. Энергетики рассчитывают запитать потребителей в течение трех часов", - говорится в сообщении министерства.

В компании ДТЭК заявили, что энергетики уже работают над возвращением света.

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"В течение трех-четырех часов запитаем дома по резервным источникам питания. До конца дня планируем восстановить нормальную работу электросетей", - отметили в ДТЭК.

По данным Минэнерго, в Харькове после утреннего ракетного обстрела повреждены электросети, обесточены около 1000 потребителей, их рассчитывают запитать в течение дня.

В Николаеве из-за утренних обстрелов отключены 220 бытовых и 6 юридических потребителей. Их планируют запитать до конца дня, после того, как позволит ситуация с безопасностью.

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Напомним:

В результате российской атаки обломками ракеты в Киеве повреждены две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Экономическая правда

Киев электроэнергия Минэнергетики ДТЭК
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