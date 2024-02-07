Из-за атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

Об этом Кличко написал в Telegram.

"В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы", - заявил он.

Напомним:

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В результате российской атаки обломками ракеты в Киеве повреждены две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии.

В ДТЭК добавили, что из-за обстрела в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе.

Экономическая правда

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