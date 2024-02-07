Из-за атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу Киева
Среда, 7 февраля 2024, 08:31 -
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.
Об этом Кличко написал в Telegram.
"В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы", - заявил он.
Напомним:
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В результате российской атаки обломками ракеты в Киеве повреждены две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии.
В ДТЭК добавили, что из-за обстрела в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе.
Экономическая правда
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