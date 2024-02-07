Часть Киева без электричества из-за ракетной атаки – Кличко
В результате российской атаки обломками ракеты в Киеве повреждены две высоковольтных линии, часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Также Кличко заявил о вызове медиков после взрывов в Днепровский район столицы. Впоследствии он добавил, что одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте.
"Пожарно-спасательное подразделение направляется в Голосеевской район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - написал также Кличко.
В "Укрэнерго" по состоянию на 8:10 7 февраля заявили, что из-за повреждений в распределительных сетях есть отключения потребителей в Киеве.
"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после отбоя тревоги и разрешения военных", - говорится в сообщении.
Магистральные сети работают в нормальном режиме, добавили в "Укрэнерго".
В ДТЭК добавили, что из-за обстрела в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе, часть жителей осталась без электроснабжения.
Напомним:
Утром 7 февраля Россия наносит ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Экономическая правда