Часть Киева без электричества из-за ракетной атаки – Кличко

В результате российской атаки обломками ракеты в Киеве повреждены две высоковольтных линии, часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Также Кличко заявил о вызове медиков после взрывов в Днепровский район столицы. Впоследствии он добавил, что одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте.

"Пожарно-спасательное подразделение направляется в Голосеевской район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - написал также Кличко.

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В "Укрэнерго" по состоянию на 8:10 7 февраля заявили, что из-за повреждений в распределительных сетях есть отключения потребителей в Киеве.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после отбоя тревоги и разрешения военных", - говорится в сообщении.

Магистральные сети работают в нормальном режиме, добавили в "Укрэнерго".

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В ДТЭК добавили, что из-за обстрела в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе, часть жителей осталась без электроснабжения.

Напомним:

Утром 7 февраля Россия наносит ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявили воздушную тревогу.

Экономическая правда