Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла

фото: гсчс

Из-за ночной российской атаки дронами в одном из микрорайонов Одессы повреждены системы теплоснабжения, 58 домов остаются без тепла. Теплоснабжение обещают восстановить в течение суток.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов.

"Сегодня ночью враг прибегнул к очередным ударам по мирному населению Одесской области, атаковал ударными дронами. Благодаря силам ПВО все воздушные цели были сбиты, но я вынужден констатировать, что обломки сбитых дронов упали на жилые дома", - рассказал Харлов.

По его словам, 5 жилых домов получили повреждения, 1 дом пострадал больше всего - из него эвакуировали 130 жителей.

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"Также были повреждены системы теплоснабжения микрорайона, сейчас 58 домов остаются без тепла", - подчеркнул заместитель главы ОВА.

Он добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме - по его словам, в течение суток все последствия будут ликвидированы, а теплоснабжение будет восстановлено.

В горсовете добавили, что приостановлено теплоснабжение по следующим адресам:

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ул. Армейская, 13,15,17,17а,19,21,23;

Ботанический переулок, 2,2а,4,6;

Проспект Гагарина, 23/4,23/5;

ул. Маршала Говорова, 5,5 (а,б);

Проспект Шевченко, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.

"Ждем разрешения начинать работы по восстановлению теплоснабжения. Об их ходе будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним:

В ночь на 17 января в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за атаки российских террористов ударными дронами поврежден жилой дом. Зафиксированы возгорания.

Из пострадавшего дома эвакуированы 130 человек. Трое жителей получили травмы.

В результате ночной атаки российскими дронами в Одессе частично разрушен фасад жилого дома, полностью сгорели несколько автомобилей и повреждена трасса теплоснабжения.

Экономическая правда