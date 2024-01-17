Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
Из-за ночной российской атаки дронами в одном из микрорайонов Одессы повреждены системы теплоснабжения, 58 домов остаются без тепла. Теплоснабжение обещают восстановить в течение суток.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов.
"Сегодня ночью враг прибегнул к очередным ударам по мирному населению Одесской области, атаковал ударными дронами. Благодаря силам ПВО все воздушные цели были сбиты, но я вынужден констатировать, что обломки сбитых дронов упали на жилые дома", - рассказал Харлов.
По его словам, 5 жилых домов получили повреждения, 1 дом пострадал больше всего - из него эвакуировали 130 жителей.
"Также были повреждены системы теплоснабжения микрорайона, сейчас 58 домов остаются без тепла", - подчеркнул заместитель главы ОВА.
Он добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме - по его словам, в течение суток все последствия будут ликвидированы, а теплоснабжение будет восстановлено.
В горсовете добавили, что приостановлено теплоснабжение по следующим адресам:
- ул. Армейская, 13,15,17,17а,19,21,23;
- Ботанический переулок, 2,2а,4,6;
- Проспект Гагарина, 23/4,23/5;
- ул. Маршала Говорова, 5,5 (а,б);
- Проспект Шевченко, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.
"Ждем разрешения начинать работы по восстановлению теплоснабжения. Об их ходе будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним:
В ночь на 17 января в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за атаки российских террористов ударными дронами поврежден жилой дом. Зафиксированы возгорания.
Из пострадавшего дома эвакуированы 130 человек. Трое жителей получили травмы.
В результате ночной атаки российскими дронами в Одессе частично разрушен фасад жилого дома, полностью сгорели несколько автомобилей и повреждена трасса теплоснабжения.
Экономическая правда