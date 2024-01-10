В Черкассах испытают пилотный проект по производству тепла из возобновляемых источников

ПАО "Черкассыоблэнерго" намерено реализовать пилотный проект использования электроэнергии, произведенной на установках с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ-генерация), для электрического нагрева в системах теплоснабжения.

Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина".

Сейчас разрабатывается техническая документация, а сам проект будет реализован после завершения войны.

"Масштабные инвестиционные программы будем внедрять в послевоенном восстановлении страны", - заявил председатель правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук.

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Отмечается, что проект будет основываться на научно-исследовательских работах по электрификации теплообеспечения в Украине, которые были проведены учеными Института общей энергетики НАН Украины и учебно-научного института энергетики, автоматики и энергосбережения Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Цель работы - создание модели распределения электроэнергии из ВИЭ, которая позволит снизить затраты на поддержание частоты и балансировку рынка.

По данным ученых, в течение 2020-2021 годов ежегодные убытки энергосистемы Украины от поддержания частоты и маневрирования основными генерирующими мощностями для резервирования энергии из ВИЭ вместе с системными потерями энергосистемы составили 10,27 млрд долларов.

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В "Черкассыоблэнерго" отметили, что ученые предлагают направлять электроэнергию, произведенную на СЭС, ВЭС и биотопливе непосредственно для электрического нагрева в системах теплоснабжения, поскольку электрические котлы не требуют нормированных показателей качества электроэнергии.

"В результате будут существенно уменьшены объемы закупки электроэнергии для поддержания частоты в объединенной энергосистеме Украины", - подчеркнул директор Института общей энергетики НАН Украины Виталий Бабак.

Кроме того, будет проведен еще один научно-исследовательский проект по децентрализованным энергосистемам в послевоенном восстановлении инфраструктуры территориальных общин. Это исследование в объеме 3,87 млн грн финансируется Национальным фондом исследований Украины.

По словам директора УНИ энергетики, автоматики и энергосбережения НУБиП Виктора Каплуна, целью исследования является формирование технологических структур для обеспечения отдельных объединенных территориальных общин первичными и производными энергоресурсами, которые доступны на собственных территориях, а также электрической и тепловой энергией, полученной за счет использования объектов возобновляемой энергетики.

В итоге должны быть созданы местные объекты комбинированного энергопроизводства.