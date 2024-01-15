Половина отопительного сезона пройдена, запасов газа достаточно – "Нафтогаз"

фото: оператор ГТС

Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона.

Об этом сообщили в "Нафтогазе".

"Это уже вторая зима в условиях полномасштабного вторжения. И первая за всю историю независимости, которую мы проходим за счет газа собственной добычи. 12.3 млн потребителей Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" продолжают получать газ

Заключено 1 242 договора с 449-ю предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 793 ОСМД", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Впервые за историю "Укргаздобычи" - дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", добыча газа от новых введенных скважин превысила 1 млрд кубометров в год.

Экономическая правда

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