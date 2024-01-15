Половина отопительного сезона пройдена, запасов газа достаточно – "Нафтогаз"
Понедельник, 15 января 2024, 09:22 -
Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона.
Об этом сообщили в "Нафтогазе".
"Это уже вторая зима в условиях полномасштабного вторжения. И первая за всю историю независимости, которую мы проходим за счет газа собственной добычи. 12.3 млн потребителей Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" продолжают получать газ
Заключено 1 242 договора с 449-ю предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 793 ОСМД", - говорится в сообщении.
Реклама:
Напомним:
Впервые за историю "Укргаздобычи" - дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", добыча газа от новых введенных скважин превысила 1 млрд кубометров в год.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: