В Facebook и Instagram улучшат контроль над фотографиями, созданными ИИ

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Компания Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram сообщила, что будет маркировать изображения, которые были сгенерированы ИИ других компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечают, о сгенерированном изображении будут сообщать с помощью маркеров, которые будут встроены в файл фото.

Компания Meta уже маркирует любой контент, созданный с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта, теперь эта практика будет распространена на других разработчиков ИИ, таких как OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock, Alphabet's.

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Как отмечается, маркировка изображений возможна благодаря сотрудничеству между крупными компаниями, которые в течение последних 10 лет координировали удаление неприемлемого контента.

Напомним:

Ранее сообщалось, что заместители постоянных представителей государств-членов Европейского Союза в Брюсселе 2 февраля достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте, который станет первым механизмом обязательного регулирования этой сферы в мире.

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