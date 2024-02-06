В Facebook и Instagram улучшат контроль над фотографиями, созданными ИИ
Компания Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram сообщила, что будет маркировать изображения, которые были сгенерированы ИИ других компаний.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечают, о сгенерированном изображении будут сообщать с помощью маркеров, которые будут встроены в файл фото.
Компания Meta уже маркирует любой контент, созданный с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта, теперь эта практика будет распространена на других разработчиков ИИ, таких как OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock, Alphabet's.
Как отмечается, маркировка изображений возможна благодаря сотрудничеству между крупными компаниями, которые в течение последних 10 лет координировали удаление неприемлемого контента.
Напомним:
Ранее сообщалось, что заместители постоянных представителей государств-членов Европейского Союза в Брюсселе 2 февраля достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте, который станет первым механизмом обязательного регулирования этой сферы в мире.