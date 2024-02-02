Meta выплатит Цукербергу около 700 миллионов долларов дивидендов в год
Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг получит выплату в размере 700 млн долларов в год в качестве дивидендных выплат.
Об этом пишет Bloomberg.
Meta объявила о ежеквартальных дивидендах в размере 50 центов на акцию для простых акций классов А и В, начиная с марта. Такие выплаты компания будет проводить впервые в своей истории.
Согласно данным Bloomberg, Цукерберг владеет около 350 миллионами акций, и каждая квартальная выплата будет приносить ему около 175 миллионов долларов до уплаты налогов.
"Решение Meta выплатить дивиденды является сигналом о том, как компания оценивает свой потенциал роста. Часто быстрорастущие технологические компании отказываются от дивидендов в пользу использования прибыли для разработки новых продуктов или дорогостоящих приобретений.
Хотя Meta тратит значительные средства на инициативы по созданию искусственного интеллекта, ее перспективы поглощения уменьшаются из-за противодействия регуляторных органов", - пишет агентство.
После того, как Meta уволила около 21 тыс сотрудников и сузила свои приоритеты, акции компании почти утроились в 2023 году.
Согласно документам компании, Цукерберг получил 27,1 млн долл общей компенсации в 2022 году, включая расходы на частную охрану и базовую зарплату в размере 1 доллара. Meta еще не отчиталась о вознаграждении руководителей за прошлый год.
Экономическая правда