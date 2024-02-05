Прокуратура просит взыскать с компании Микитася миллиард за сговор по Шулявскому мосту

Киевская городская прокуратура

Киевская прокуратура требует взыскать с победителя тендера на строительство развязки на Шулявке более 1,1 миллиарда гривен незаконно полученных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура во время выполнения представительских полномочий установила нарушения интересов государства в бюджетной сфере.

Коммунальное предприятие Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева через систему Prozorro провела торги по закупке работ по реконструкции Шулявского путепровода - развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева.

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"В результате этих торгов победителем было признано частное общество, с которым Дирекция заключила договор на 598,5 млн грн. Позже, путем заключения дополнительных соглашений, срок выполнения работ был продлен, и цена работ выросла почти в 2 раза. На начало 2024 года это частное общество уже получило более 1,1 млрд грн за выполненные работы", - добавляют в прокуратуре.

Генеральным подрядчиком реконструкции Шулявского путепровода является компания "Северо-Украинский Строительный Альянс", связанный с экс-нардепом и экс-президентом госкорпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем.

Вместе с этим правоохранители установили, что компания-победитель указанных торгов и еще одно частное общество сговорились, в результате чего исказили результаты торгов.

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В связи с этим Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с соответствующим иском и просит признать недействительным:

решение тендерного комитета;

договора генерального подряда.

А также просит взыскать с "победителя" торгов полученные из местного бюджета средства в сумме более 1,11 млрд грн.

Напоминаем:

Киевская городская государственная администрация увеличила общую сметную стоимость работ по строительству Шулявского путепровода с 1,05 миллиарда гривен до 1,998 миллиарда гривен.

Увеличение вдвое стоимости реконструкции Шулявского мостового перехода объяснили, в частности, необходимостью реконструировать прилегающие улицы и улицы, по которым осуществляются пути объезда, поскольку сейчас они не соответствуют действующим в Украине нормам.