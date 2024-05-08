TikTok оспаривает в суде закон США, который требует продажи или запрета платформы

Платформа TikTok и ее китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США с целью заблокировать закон, подписанный Байденом, который обязывает продать соцсеть, которой пользуются 170 млн американцев, или запретить ее.

Об этом пишет Reuters.

Компании подали иск в суд округа Колумбия, утверждая, что закон нарушает Конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит Первой поправке к Конституции, которая защищает свободу слова.

Закон, подписанный Байденом 24 апреля, дает ByteDance время до 19 января, чтобы продать TikTok или столкнуться с запретом, подчеркивает Reuters.

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В иске говорится о том, что продажа акций "просто невозможна: ни с коммерческой, ни с технологической, ни с юридической точки зрения".

"Нет сомнений: закон заставит закрыть TikTok до 19 января 2025 года, заставив замолчать 170 миллионов американцев, которые используют платформу для общения способом, который невозможно повторить где-либо еще", - говорится в заявлении компаний.

Белый дом заявил, что хочет видеть прекращение китайской собственности из соображений национальной безопасности, но не запрет TikTok. Белый дом и Министерство юстиции США отказались комментировать иск.

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"Иск является еще одним шагом TikTok, чтобы опередить попытки закрыть сервис в США, поскольку такие компании, как Snap и Meta стремятся воспользоваться политической неопределенностью TikTok, чтобы отобрать рекламные деньги у своего конкурента", - добавляет агентство.

Ведущий демократ в комитете Палаты представителей по вопросам Китая Раджа Кришнамурти заявил, что законодательство является "единственным способом устранить угрозу национальной безопасности, которую представляет владение компанией ByteDance такими приложениями, как TikTok".

"Вместо того, чтобы продолжать свою обманчивую тактику, компании ByteDance пора начать процесс продажи акций", - сказал он.

Компании обратились в суд округа Колумбия с просьбой запретить Генеральному прокурору США применять закон, а также требуют "перспективного судебного запрета".

Согласно иску, 58% акций ByteDance принадлежат глобальным институциональным инвесторам, включая BlackRock, General Atlantic и Susquehanna International Group, 21% - китайскому основателю компании и 21% - сотрудникам, среди которых около 7000 американцев.

Напомним:

Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.

Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрещении платформы в магазинах приложений в США.

Экономическая правда