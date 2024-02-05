Прокуратура просить стягнути з компанії Микитася мільярд за змову по Шулявському мосту

Київська міська прокуратура

Київська прокуратура вимагає стягнути з переможця тендеру на будівництво розв’язки на Шулявці понад 1,1 мільярда гривень незаконно отриманих коштів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у бюджетній сфері.

Комунальне підприємство Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва через систему Prozorro провела торги із закупівлі робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу - розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва.

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"В результаті цих торгів переможцем було визнано приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн. Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи", - додають в прокуратурі.

Генеральним підрядником реконструкції Шулявського шляхопроводу є компанія "Північно-Український Будівельний Альянс", пов'язаний з екснардепом і експрезидентом держкорпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем.

Разом з цим правоохоронці встановили, що компанія-переможець зазначених торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів.

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У зв'язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з відповідним позовом та просить визнати недійсним:

рішення тендерного комітету;

договору генерального підряду.

А також просить стягнути з "переможця" торгів одержані з місцевого бюджету кошти в сумі понад 1,11 млрд грн.

Нагадуємо:

Київська міська державна адміністрація збільшила загальну кошторисну вартість робіт з будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 мільярда гривень до 1,998 мільярда гривень.

Збільшення вдвічі вартості реконструкції Шулявського мостового переходу пояснили, зокрема, необхідністю реконструювати прилеглі вулиці і вулиці, якими здійснюються шляхи об’їзду, оскільки наразі вони не відповідають чинним в Україні нормам.