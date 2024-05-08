Мощность ПАЭС возрастет на 70%: "Энергоатом" начал готовиться к строительству новых энергоблоков

"Энергоатом" начал подготовительные работы по строительству двух новых энергоблоков на Южно-Украинской АЭС. Новые энергоблоки увеличат мощность станции на 66% (с 3 до 5 тысяч МВт).

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет пресс-служба компании.

По его словам, на Южно-Украинской АЭС, где сейчас эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока № 4 и № 5 по технологии АР1000 Westinghouse.

"Мы начинаем подготовку к строительству двух новых энергоблоков на площадке ПАЭС. Учитывая насущные потребности Украины в современной надежной генерации и длительный цикл строительства, мы должны начать этот процесс уже сегодня, осуществить инженерно-изыскательские и предпроектные работы, провести необходимые расчеты и т.д.", - заявил Петр Котин.

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Указанные подготовительные работы и все расходы на строительство новых атомных энергоблоков осуществляются за счет "Энергоатома".

Деньги государственного и местных бюджетов, а также средства или оборудование, направляемые для восстановления отечественной энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских обстрелов, компания не будет использовать.

Напомним:

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"Энергоатом" начал проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. Уже заложен первый куб бетона энергоблока №5.