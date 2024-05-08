"Государственный оператор тыла" сэкономил более 2 миллиардов благодаря конкуренции на закупках для армии
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) сэкономило 2,2 млрд грн благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества для армии.
Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.
"Благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества Государственный оператор тыла сэкономил 2,2 млрд грн. Эти средства направлены на закупку средств индивидуальной защиты для военных", - говорится в сообщении.
В ДОТ отметили, что уже начали закупку дополнительного объема бронежилетов для Вооруженных сил Украины. Кроме того, планируется приобретение:
- шлемов;
- тактических наушников.
По словам директора по управлению закупками ДОТ Виктории Виноградовой, смысл закупок по более низким ценам заключается не в том, чтобы просто отчитываться о сэкономленных средствах, а для правильного использования всех сэкономленных финансов. Именно ДОТ в сотрудничестве с Министерством определяет насущные потребности военных и направляем сэкономленные бюджетные средства на них.
Напомним:
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) изменит подходы к закупке продуктов для Вооруженных Сил Украины.