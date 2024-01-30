Прокуратура вернула в собственность государства пограничную полосу на Харьковщине

В собственность государства возвращены земли 566 га пограничной полосы вдоль российско-украинской границы на Харьковщине, которые были переданы в частную собственность для сельскохозяйственных нужд.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление Харьковской областной прокуратуры в интересах государства. Благодаря прокуратуре в собственность государства будут возвращены земли пограничной полосы вдоль российско-украинской границы на Харьковщине площадью 566 га и стоимостью более 3,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что указанные земельные участки незаконно выбыли из государственной собственности в коммунальную и переданы в аренду частному субъекту хозяйствования для сельскохозяйственных нужд.

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Год сделки прокуратура не сообщает.

При этом указанные земли фактически являются землями пограничной полосы и должны использоваться исключительно для возведения и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны государства-агрессора.

"Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и должны использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытие из государственной собственности и пребывание в аренде частных субъектов хозяйствования делает невозможным их использование для защиты нашей страны", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечают в прокуратуре, выявленный случай не является исключительным.

"Это уже второй удовлетворенный иск областной прокуратуры указанной категории", - отметили в прокуратуре.

В то же время, как можно предположить, учитывая обнародованные фотографии, вся территория вдоль границы на этих фото является сельскохозяйственными наделами.