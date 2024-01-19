Суд отправил Мазепу под стражу: залог уменьшили вдвое

эп

Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

Об этом ЭП сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

"По ходатайству Офиса генпрокурора подозреваемый взят под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов", - сказала она.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили 700 миллионов залога.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

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Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Также стало известно, что прокуратура ходатайствует о залоге бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн.

Впоследствии Мазепа прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен.

"Прокуроры просят в качестве меры пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов", - возмущается бизнесмен.

В Офисе генерального прокурора объяснили, почему обвинение ходатайствует о 700 миллионах гривен залога для основателя Concorde Capital Игоря Мазепы по делу о завладении земельными участками.

Также Печерский районный суд Киева 19 января избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.