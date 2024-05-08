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"Нафтогаз" планирует накопить 13 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону

Среда, 8 мая 2024, 13:07 - Артур Крыжный

"Нафтогаз Украины" при подготовке к отопительному сезону планирует накопить по крайней мере 13 млрд кубометров газа украинской добычи.

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов, пишет Forbes.

На начало отопительного сезона "Нафтогаз" планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа. Впрочем, Чернышов выразил уверенность, что удастся накопить больше.

По его словам, в подземных газохранилищах сейчас хранится более 8 млрд кубометров газа.

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Учитывая, что "Укргаздобыча" наращивает добычу, "Нафтогаз" планирует обеспечить потребности украинцев газом внутренней добычи.

Напомним:

Группа "Нафтогаз" заинтересована в двустороннем сотрудничестве с энергетическими компаниями Турции, в частности по хранению турецких газовых резервов в собственных подземных хранилищах.

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Буровое управление "Укрбургаз", что является частью Группы "Нафтогаз" в апреле установило рекорд по проходке, пробурив 40,1 км, что на 24% превысило максимальное историческое достижение по проходке.

Нафтогаз газ добыча Украина
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Экономическая правда
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