В Украине с начала года разминировали 108 тысяч гектаров земель

ИНФОГРАФИКА: МИНЭКОНОМИКИ

В этом году правительственные и неправительственные операторы противоминной деятельности уже обследовали более 115 тыс га земель сельхозназначения, из которых вернули в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"В апреле пиротехнические подразделения обследовали почти 35 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. А всего с начала года - более 115 тыс. га. Из них 108 тыс. га по состоянию на начало мая возвращено аграриям для хозяйственной эксплуатации", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, темпы нынешнего обследования превышают показатели прошлого года, где в среднем за месяц пиротехники обследовали 22,8 тыс га сельхозугодий. По итогам четырех месяцев 2024-го пиротехники вышли на среднюю цифру в 28,75 тыс га ежемесячно.

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Однако стоит отметить, что рост темпов гуманитарного разминирования является результатом развития отечественного производства техники и оборудования для разминирования и локализация зарубежных технологий в Украине.

Госпожа министр добавила, что ускорению очистки сельхозземель также будет способствовать открытию рынка гумразминирования. В этом году на компенсации аграриям, которые будут покупать на рынке услуги по разминированию, выделено 3 млрд грн.

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Напомним:

Правительство разрешило Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций предоставлять платные услуги по оценке соответствия в сфере гражданской защиты, что должно активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности.

Экономическая правда