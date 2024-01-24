Генпрокурор пообещал встречи с бизнесом раз в три месяца для обсуждения проблем

Бизнес-сообщество и генеральный прокурор Украины Андрей Костин договорились каждые три месяца проводить встречи под координацией офиса бизнес-омбудсмена для обсуждения проблем и предложений.

Об этом заявил генпрокурор на пресс-брифинге по результатам встречи с ведущими бизнес-ассоциациями 24 января.

"Это было бы очень хорошим сигналом, который убрал бы много серых зон, существующих, например, в законодательстве, которое регулирует земельные вопросы, полномочиях правоохранительных органов для того, чтобы убрать правовую неопределенность", - сказал Костин.

По его словам, в течении следующих трех месяцев как раз будет проведен анализ текущей ситуации. Это необходимо для принятия решений по некоторым производствам, аудита и ревизии имеющихся инструментов, чтобы в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами подготовить законодательство, которое упростит работу для всех.

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"Как раз решение СНБО предусматривает три месяца для того, чтобы провести определенный анализ уголовных производств и внести соответствующие проекты законов и, пожалуй, даже принять их", - .

Костин также уточнил, что сейчас департаменты изучают решения СНБО и готовят некоторые рекомендации.

Напоминаем:

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23 января СНБО рекомендовал Офису Генпрокурора, ГБР, Нацполиции, БЭБ и СБУ провести в трехмесячный срок аудит принятых в отношении субъектов хозяйствования ограничительных мер по уголовным производствам и определить целесообразность их применения, как и актуальность отображения информации о них в публичных электронных реестрах.

Также рекомендовано воздерживаться в течение трех месяцев от проведения процессуальных действий в уголовных производствах, если такое применение может заблокировать предпринимательскую деятельность.

Кроме того, рекомендовано безотлагательно провести аудит зарегистрированных уголовных производств, расследование в которых осуществляется в отношении уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства, и по результатам аудита выработать эффективные механизмы обеспечения защиты предпринимательства от возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Офис Генпрокурора совместно с Минцифры и Минюстом также поручили обеспечить разработку аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований с возможностью публичного доступа к аналитическим обобщенным данным деятельности правоохранительных органов и модуля подачи онлайн жалоб от предпринимателей.