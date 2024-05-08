"Ограничения по всей Украине": в "Укрэнерго" рассказали, со скольки могут начаться отключения света

Вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго", - говорится в сообщении.

Причина возможных ограничений - дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.

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"Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все имеющиеся меры для преодоления дефицита, в частности импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы", - говорится в сообщении.

В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 "шахедов" по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Напомним:

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Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.