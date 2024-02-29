Біткоїн має найбільший місячний приріст з 2020 року – Reuters
Шалена активність у біткоїнах призвела до того, що в четвер найпопулярніша криптовалюта отримала найбільший місячний приріст за останні 3 роки, і вже перебуває у межах рекордного максимуму.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що попит на біткоїн-ETF стимулює масштабні ралі.
Місячний приріст біткоїна становить понад 44%, що є найбільшим показником з грудня 2020 року.
Станом на 10:00 за Києвом біткоїн торгувався на рівні 62 712 дол.
За словами аналітиків брокерської компанії IG Markets, така динаміка свідчить про "ймовірний прорив" межі в 69 тис доларів, вище рекордного рівня, встановленого у листопаді 2021 року.
"Якби це був будь-який інший ринок, він, швидше за все, потрапив би в категорію "мильна бульбашка - не підходьте до неї", - заявив старший ринковий аналітик City Index Метт Сімпсон.
"Але біткойн повернувся до фази ралі, без ознак того, що вешину досягнуто", - додав він.
Трейдери також вкладають кошти в біткоїн напередодні квітневого халвінгу - процесу, який відбувається кожні чотири роки, коли швидкість випуску токенів зменшується вдвічі, разом з винагородою, яку отримують майнери.
Нагадаємо:
У середу котирування криптовалюти Bitcoin перевищили рівень 60 тисяч доларів вперше з листопада 2021 року. За останню добу актив додав 5,8%.
Економічна правда