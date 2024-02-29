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Біткоїн має найбільший місячний приріст з 2020 року – Reuters

Четвер, 29 лютого 2024, 10:16 - Олексій Павлиш

Шалена активність у біткоїнах призвела до того, що в четвер найпопулярніша криптовалюта отримала найбільший місячний приріст за останні 3 роки, і вже перебуває у межах рекордного максимуму.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що попит на біткоїн-ETF стимулює масштабні ралі. 

Місячний приріст біткоїна становить понад 44%, що є найбільшим показником з грудня 2020 року.

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Станом на 10:00 за Києвом біткоїн торгувався на рівні 62 712 дол.

За словами аналітиків брокерської компанії IG Markets, така динаміка свідчить про "ймовірний прорив" межі в 69 тис доларів, вище рекордного рівня, встановленого у листопаді 2021 року.

"Якби це був будь-який інший ринок, він, швидше за все, потрапив би в категорію "мильна бульбашка - не підходьте до неї", - заявив старший ринковий аналітик City Index Метт Сімпсон.

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"Але біткойн повернувся до фази ралі, без ознак того, що вешину досягнуто", - додав він.

Трейдери також вкладають кошти в біткоїн напередодні квітневого халвінгу - процесу, який відбувається кожні чотири роки, коли швидкість випуску токенів зменшується вдвічі, разом з винагородою, яку отримують майнери.

Нагадаємо:

У середу котирування криптовалюти Bitcoin перевищили рівень 60 тисяч доларів вперше з листопада 2021 року. За останню добу актив додав 5,8%.

Економічна правда

bitcoin криптовалюта
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