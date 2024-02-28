Стоимость биткоина впервые с ноября 2021 года превысила 59 тысяч долларов

Впервые с 20 ноября 2021 года стоимость биткоина превысила 59 тыс долларов. По состоянию на 11:47 по Киеву биткоин торговался на уровне 59 207 долларов.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин с начала 2024 года подорожал более чем на 34%. Этому способствовал запуск биткоин-ETF, а также ожидания будущего халвинга - уменьшение вдвое вознаграждения майнерам за добычу криптовалюты.

При этом биткоин резко подорожал в последние дни: с 25 февраля он вырос в цене более чем на 14%, с 51 772,9 долл.

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Как отмечает Bloomberg, поддержку самой популярной криптовалюте оказывает спрос на биткоин-ETF.

Кроме этого, добавляет агентство, биткоин значительно вырос в цене после того, как после того, как после того, как производитель программного обеспечения для бизнеса и крупный криптоинвестор MicroStrategy раскрыл информацию о приобретении примерно 3000 биткоинов на 155,4 млн долл.

Также на настроения инвесторов влияют ожидания предстоящего халвинга - сокращения скорости генерирования новых единиц криптовалюты, во время которого размер вознаграждения майнерам за добытый блок уменьшается вдвое. Халвинг происходит примерно раз в четыре года.

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Стоимость биткоина в 2023 году выросла более чем на 150% на ожиданиях инвесторов, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит запуск биткоина-ETF: разрешение было предоставлено 10 января после 10 лет отказов. Несмотря на разрешение на биткоин-ETF, SEC не одобряет и не поддерживает биткоин, подчеркнул председатель комиссии Гэри Генслер.

Напомним:

Криптовалютный рынок переживает значительный рост, ведь его капитализация достигла 2 триллионов долларов. Это произошло впервые за почти два года, и основным фактором этого явления является рост курса Bitcoin.

Во вторник биткоин достиг двухлетнего максимума в 57 тысяч долларов на фоне признаков покупки криптовалюты крупными игроками, в то время как Ethereum превысил 3200 долларов впервые с 2022 года.

Экономическая правда