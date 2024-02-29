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Капіталізація біткоїна обігнала грошову масу рубля в обігу

Четвер, 29 лютого 2024, 18:20 - Артур Крижний

Загальна кількість усіх Bitcoin в обігу становить 19,6 млн одиниць, що еквівалентно 1,2 трильйона доларів. Таким чином, криптовалюта випередила рубль, капіталізація якого оцінюється у 1,1 трильйона доларів.

Такі дані наводять платформи CoinDesk та CoinMarketCap.

Так, на 18:00 загальна вартість усіх біткоїнів складає 1 трильйон 230 мільярдів доларів. Ціна одиниці криптовалюти становить 62 тисячі 800 доларів. 

У рейтингу валют світу Bitcoin слідує за швейцарським франком (1,29 трлн доларів). Перше три місця за капіталізацією посідають китайський юань, долар США та євро.

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Нагадаємо: 

Шалена активність у біткоїнах призвела до того, що в четвер найпопулярніша криптовалюта отримала найбільший місячний приріст за останні 3 роки, і вже перебуває у межах рекордного максимуму. Станом на 10:00 за Києвом біткоїн торгувався на рівні 62 712 доларів.

bitcoin рубль
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Економічна правда
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