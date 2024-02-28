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УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда с дивидендов

Среда, 28 февраля 2024, 19:19 - Анастасия Жарикова
 
УЗ

АО "Укрзализныця" по итогам деятельности в 2023 году перечислила в госбюджет Украины 1,259 млрд грн авансового взноса с дивидендов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Четко выполняем все свои обязательства перед государством и начинаем уплату дивидендов. Это первый авансовый платеж, ведь еще финализируем консолидированный отчет, который четко определит нашу прибыль по итогам работы в 2023 году. Эти выплаты и их оперативность сверхважные для финансирования потребностей государства, в частности его обороноспособности", - отметил председатель правления компании Евгений Лященко.

По оперативным данным, несмотря на запланированные убытки, "Укрзализныця" завершила 2023 год с положительным финансовым результатом. В начале февраля 2024 года правительство определило уровень дивидендов, которые перечислят в бюджет акционерные общества с государственной долей. 

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Согласно решению правительства норматив отчислений для УЗ установлен на уровне 50% при условии, что 30% прибыли компании будет направлено на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Напоминаем:

ЧАО "Укргидроэнерго" авансом перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд грн дивидендов по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году.

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Шесть госкомпаний, в частности "Укргидроэнерго" и "Укрзализныця", должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хоздеятельности в 2023 году.

Укрзализныця бюджет госбюджет
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