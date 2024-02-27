Одного из организаторов хищения 11 миллионов УЗ взяли под стражу
Вторник, 27 февраля 2024, 20:39 -
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 27 февраля применил меру пресечения одному из руководителей организованной группы, которая завладела более 11 миллионами гривен "Укрзализныци".
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 11 809 200 грн залога.
В случае, если залог будет внесен, на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.
Реклама:
Напоминаем:
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу лиц на завладении 11,4 миллиона гривен АО "Укрзализныця".
Реклама: