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НАБУ и САП разоблачили хищение более 11 миллионов средств Укрзализныци

Понедельник, 26 февраля 2024, 20:52 - Анастасия Жарикова

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу лиц на завладении 11,4 миллиона гривен АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В 2018 году глава группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками УЗ. Для этого он обратился к давним знакомым из числа представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.

В 2018-2021 годах должностные лица "Укрзализныци" во исполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. 

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Продукцию поставили филиалам УЗ по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн грн.

По делу сообщили о подозрении 9 лицам:

  • двум руководителям организованной группы;
  • шести должностным лицам АО "Укрзализныця";
  • бенефициару ООО.

Лидера схемы задержали, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности.

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Экономическая правда

НАБУ корупція Укрзализныця
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