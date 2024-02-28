Кабмин обязал 6 госкомпаний срочно уплатить в бюджет 50% дивидендов
Шесть госкомпаний должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хоздеятельности в 2023 году.
Такое распоряжение правительство утвердило 27 февраля, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Соответствующее распоряжение по тем обществам, где Кабмин является органом управления, Правительство утвердило 27 февраля.
"Правительство, как акционер, приняло решение направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых оно является органом управления. Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства",- заявил заместитель министра экономики Алексей Соболев.
Решение касается таких компаний: АО "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Украинская железная дорога", а также - ЧАО "Укргидроэнерго", АО "Украинские энергетические машины", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС", АО "Украинская оборонная промышленность".
По данным Министерства финансов, это позволит обеспечить поступления в государственный бюджет в феврале на 3 млрд грн.
Напомним:
5 февраля 2024 года Кабинет Министров установил для госпредприятий базовый норматив выплаты дивидендов на уровне 80%. Госпредприятия могут принять решение о выплате более высоких дивидендов.
При этом Кабмин также установил индивидуальные ставки выплаты дивидендов для ряда госпредприятий. Так, ставка для УЗ - 50%.
Экономическая правда