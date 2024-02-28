В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о приближении воздушных целей врага

Приложение "Воздушная тревога" будет посылать предупреждение о повышенной опасности в отдельных городах и общинах. Обновление 6.0 уже доступно пользователям iOS и Android.

Об этом сообщили разработчики программы Ajax Systems и Stfalcon.

Такие объявления позволят извещать людей об угрозе именно для их локации, отмечают разработчики.

Кроме нового предупреждения к приложению добавили:

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настройку громкости оповещения "Повышенная опасность!";

уведомления, если сообщение "Повышенная опасность!" перестают поступать.

Информацию обо всех видах опасности передают ответственные дежурные Гражданской защиты в военных областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Для получения дополнительных уведомлений об угрозе необходимо установить приложение "Воздушная тревога" версии 6.0. Если приложение не обновляется автоматически, его необходимо обновить вручную или установить повторно.

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Напомним:

В начале февраля сообщалось, что в приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о различных видах угроз.