У застосунку "Повітряна тривога" з'явилися сповіщення про наближення повітряних цілей ворога

Застосунок "Повітряна тривога" надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. Оновлення 6.0 вже доступне для користувачів iOS та Android.

Про це повідомили розробники програми Ajax Systems та Stfalcon.

Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації, зазначають розробники.

Окрім нового попередження до застосунку додали:

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налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека!";

сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, потрібно встановити застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, його потрібно оновити вручну або встановити повторно.

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Нагадаємо:

На початку лютого повідомлялося, що у застосунку "Повітряна тривога" з'явилися сповіщення про різні види загроз.