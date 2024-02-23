Новости 23 февраля: ЕС и США ввели санкции против РФ, Польша намерена ввести ограничения на украинские продукты

О границе. В Польше утром 23 февраля на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили рапс в трех зерновозах. Этот груз направлялся транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.

О санкциях ЕС. Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

Об экспорте. Польские власти намерены ввести ограничения на украинские продукты, как сахар, мясо птицы, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное и рапсовое масло. Таким образом планируется заменить ограничения на зерно.

О доходах РФ. Несмотря на масштабные санкции на российскую нефть, ЕС в прошлом году пополнил военную казну России на 1 миллиард евро путем закупок топлива.

Реклама:

О санкциях США. США ввели экспортные ограничения против 93 компаний (63 из них - из России), в частности, против российских банков "Авангард", СПБ Банк, "Быстробанк", "Морской банк" и оператора российской платежной системы "Мир".

Эксклюзивы ЭП:

От нее зависят все компании мира. Как фирма из Эйндховена оказалась в эпицентре "войны чипов" между США и Китаем. История ASML

Реклама:

Как убыточному придатку Philips за 40 лет удалось стать незаменимым игроком мирового рынка полупроводников и почему вокруг нее сегодня разворачиваются шпионские войны.

Перезагрузка не удалась. Рада не поддержала реформу БЭБ в видении правительства. Что дальше?

Попытка власти провести реформу Бюро экономической безопасности провалилась. Формат ее реализации вызвал вопросы как у международных партнеров, так и у части бизнеса.