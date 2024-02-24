В Польше в третий раз рассыпали украинскую агропродукцию

Поврежденный украинский вагон. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Около 9 часов утра 24 февраля на польской железнодорожной станции "Дорогуск" был поврежден украинский вагон с бобами.

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на своей странице в Facebook.

В день годовщины полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины неизвестные рассыпали украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции "Дорогуск".

Отмечается, что АО "Укрзализныця уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши по фактам повреждения украинских поездов с агропродукцией.

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Министр развития общин, территорий и инфраструктуры отметил, что систематическое уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированную диверсию.

Напомним:

Утром 23 февраля на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили рапс в трех зерновозах. Этот груз следовал транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.

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Утром 20 февраля польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Экономическая правда





