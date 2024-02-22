Варшава возьмет под контроль дороги, ведущие к КПП с Украиной, и разблокирует движение помощи

Польские власти намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, и полностью разблокировать движение военной и гуманитарной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Интерфакс-Украина.

Туск подчеркнул, что одной из задач польского правительства является полное разблокирование границы для военной и гуманитарной помощи, направляющейся в Украину.

"Обеспечить на 100% пропуск военной помощи, техники, боеприпасов, гуманитарной и медицинской помощи, следующей в Украину", - сказал он.

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"Мы внесем в список критической инфраструктуры КПП на границе с Украиной и прилегающие участки автотрасс и железнодорожных путей", - сказал глава польского правительства.

По его словам, "это дело нескольких ближайших часов".

Также по словам Туска, польская сторона продолжит переговоры и с Украиной, и с ЕС, чтобы довести до них ее точку зрения. В частности, 28 марта в Варшаве состоится совместное заседание правительств Польши и Украины.

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Также глава правительства Польши добавил, что необходимости в его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации на границе нет.

Напоминаем:

Верховная Рада готова присоединиться к диалогу с Сеймом и Сенатом Польши в формате Парламентской ассамблеи Украина-Польша для решения вопроса транспортировки украинского зерна через территорию Польши.

Правительство Польши обратилось к исполнительной власти ЕС с просьбой помочь решить вопрос поставок украинского зерна. Предлагают ввести региональные квоты на некоторые украинские товары.