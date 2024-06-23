В Польше рассматривают полное закрытие границы с Беларусью

Варшава изучает какие последствия будет иметь для экономики и местных общин закрытие пограничных переходов с Беларусью.

Источник: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24

Детали: На вопрос, можем ли мы что-то требовать от белорусской стороны, он ответил, что "у нас еще действуют пограничные переходы"

Прямая речь Сикорского: "Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин".

Реклама:

Еще детали: Он отметил, что, например, "финны закрыли пограничные переходы с Россией и катание закончилось".

Сикорский также подчеркнул, что то, что происходит на нашей восточной границе, "сейчас является полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб".

По его словам, особенно поражает, что эти люди проходят инструктаж офицеров белорусского государства, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда ребята в жилетах. Он подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо.

Реклама:

Сикорский отметил, что "мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко почувствовал их действие, а не мы.

Напомним:

6 июня стало известно, что в Польше умер пограничник, получивший ножевое ранение в районе села Дубиче Церкевне, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью.

белорусскому временному поверенному была вручена нота протеста в связи со смертью польского пограничника с требованием к белорусским властям установить личность убийцы и передать его польским властям.

Украинская правда