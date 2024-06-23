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В Польше рассматривают полное закрытие границы с Беларусью

Воскресенье, 23 июня 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

Варшава изучает какие последствия будет иметь для экономики и местных общин закрытие пограничных переходов с Беларусью. 

Источник: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24

Детали: На вопрос, можем ли мы что-то требовать от белорусской стороны, он ответил, что "у нас еще действуют пограничные переходы" 

Прямая речь Сикорского: "Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин".

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Еще детали: Он отметил, что, например, "финны закрыли пограничные переходы с Россией и катание закончилось".

Сикорский также подчеркнул, что то, что происходит на нашей восточной границе, "сейчас является полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб". 

По его словам, особенно поражает, что эти люди проходят инструктаж офицеров белорусского государства, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда ребята в жилетах. Он подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо.

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Сикорский отметил, что "мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко почувствовал их действие, а не мы.

Напомним:

  • 6 июня стало известно, что в Польше умер пограничник, получивший ножевое ранение в районе села Дубиче Церкевне, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.
  • 28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.
  • 10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью.
  • белорусскому временному поверенному была вручена нота протеста в связи со смертью польского пограничника с требованием к белорусским властям установить личность убийцы и передать его польским властям.

Украинская правда

Беларусь ЕС Польша
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