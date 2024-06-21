"Укрзализныця" изменила три маршрута в Польшу из-за ремонта станции

23 июня начинаются ремонтные работы на польской станции "Хелм", из-за чего "Укрзализныця" изменила маршрут трех поездов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что маршрут поездов №23 Киев - Хелм, №93/94 Харьков - Хелм - Харьков, №120 Хелм - Днепр будут ограничены до польской пограничной станции "Дорохуск" вместо "Хелма", расстояние между которыми составляет всего 25 км.

Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде "Укрзализныци". Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

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Двухгруппный поезд №93/23 Харьков/Киев - Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 будет отправляться из Дорохуска в 09:10 (Хелм 09:31 - 09:36) и прибывать на станцию Варшава Всходня в 12:31.

Двухгруппный поезд №120/94 Дорохуск - Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 - 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Всходней в 06:49.

В то же время поезда №67/68 Киев - Варшава - Киев, №19/20, Киев - Хелм - Киев, №119 Днепр - Хелм, №24 Хелм - Киев не претерпят никаких изменений. Они и пересадочные поезда в и из Варшавы будут курсировать как обычно.

Напомним:

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"Укрзализныця" за одни сутки, 16 июня, перевезла 95 тысяч пассажиров - это наибольшее количество пассажиров, которые в течение одних суток путешествовали по железной дороге с начала 2024 года.

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Экономическая правда.