ВР готова вести діалог з Польщею для вирішення питання транспортування українського зерна – Кондратюк

Верховна Рада готова долучитися до діалогу із Сеймом і Сенатом Польщі у форматі Парламентської асамблеї Україна-Польща для розв'язання питання транспортування українського зерна через територію Польщі.

Про це заявила віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк.

"Президент України Володимир Зеленський запропонував до 24 лютого урядам обох держав (України та Польщі – ЕП) зустрітися на українсько-польському кордоні для розв'язання питання зерна та блокування кордону. Він запросив на цю зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також президента Польщі Анджея Дуду. Володимир Зеленський також висловив готовність особисто прибути до кордону та взяти участь в цій зустрічі", – написала вона.

За словами Кондратюк, Верховна Рада готова долучитися до цієї місії.

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"Ми готові активно долучитися до діалогу з Сеймом і Сенатом Польщі у форматі Парламентської асамблеї Україна-Польща, а також на рівні профільних комітетів", – зазначила вона.

Кондратюк переконана, що лише відвертий, конструктивний і фаховий діалог дасть змогу знайти порозуміння і взаємовигідне вирішення питання.

"Постійне загострення цієї ситуації не вигідне ні Україні, ні Польщі. Від цього у виграші тільки Росія. Маємо разом поламати плани кремля роздмухати цю ситуацію до конфлікту між нашими дружніми народами", – наголосила нардеп.

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Нагадаємо:

Уряд Польщі звернувся до виконавчої влади ЄС з проханням допомогти розв'язати питання поставок українського зерна. Пропонують запровадити регіональні квоти на деякі українські товари.