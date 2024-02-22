Варшава візьме під контроль дороги, що ведуть до КПП з Україною, та розблокує рух допомоги

Польська влада має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, та повністю розблокувати рух військової та гуманітарної допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Інтерфакс-Україна.

Туск наголосив, що одним із завдань польського уряду є повне розблокування кордону для військової та гуманітарної допомоги, що прямує до України.

"Забезпечити на 100% пропуск військової допомоги, техніки, боєприпасів, гуманітарної та медичної допомоги, що слідує в Україну", – сказав він.

Реклама:

"Ми внесемо до списку критичної інфраструктури КПП на кордоні з Україною та прилеглі ділянки автотрас і залізничних шляхів", - сказав глава польського уряду.

За його словами, "це справа кількох найближчих годин".

Також за словами Туска, польська сторона продовжить переговори і з Україною, і з ЄС, щоб довести до них її точку зору. Зокрема, 28 березня у Варшаві відбудеться спільне засідання урядів Польщі та України.

Реклама:

Також очільник уряду Польщі додав, що необхідності в його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для врегулювання ситуації на кордоні немає.

Нагадуємо:

Верховна Рада готова долучитися до діалогу із Сеймом і Сенатом Польщі у форматі Парламентської асамблеї Україна-Польща для розв'язання питання транспортування українського зерна через територію Польщі.

Уряд Польщі звернувся до виконавчої влади ЄС з проханням допомогти розв'язати питання поставок українського зерна. Пропонують запровадити регіональні квоти на деякі українські товари.