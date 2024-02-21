Польща просить ЄС допомогти розв'язати питання поставок українського зерна

Уряд Польщі звернувся до виконавчої влади ЄС з проханням допомогти розв'язати питання поставок українського зерна. Пропонують запровадити регіональні квоти на деякі українські товари.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський та його польський колега Чеслав Секерский зустрілися в середу в спробі домовитися, але не досягли значного прогресу.

"Переговори йдуть важко, і ми не досягаємо швидкого прогресу. Голос Європейської комісії та її президента буде дуже важливим", — сказав заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

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Хоча Європейська комісія вже запропонувала захисні заходи для українського імпорту, Колодзейчак заявив, що Варшава хоче, щоб ЄС запровадив регіональні квоти на деякі українські товари.

Наразі зернові вантажі можуть перевозитися через Польщу лише транзитом на шляху до портів на Балтійському морі або в інші країни Європи.

Але польські фермери вимагають від уряду закрити кордон для інших харчових продуктів, включаючи цукор і фрукти. Вони стверджують, що значна частина сільськогосподарського імпорту має низьку якість або перевозиться нелегально.

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Нагадаємо:

У вівторок польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Втім, у вівторок ввечері польські страйкарі послабили обмеження руху на кордоні. У деяких пунктах пропуску почали пропускати легковики, автобуси й вантажівки.

Президент Володимир Зеленський у середу провів селекторну нараду з урядовцями та главами міністерств, головною темою якої стала ситуація з блокадою на польсько-українському кордоні.

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Економічна правда