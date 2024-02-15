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Правительство попросило НБУ разрешить продажу валюты крупным компаниям для выплат по еврооблигациям

Четверг, 15 февраля 2024, 12:41 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров попросил Национальный банк разрешить продажу валюты крупным компаниям и холдингам для того, чтобы они могли рассчитаться по евробондам.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №118-132, обнародованных на Правительственном портале.

В 15 компаний компаний, о которых ходатайствует правительство, вошли "ВФ Украина" (Vodafone), компании холдинга "Интерпайп", холдинга "Метинвест", агрохолдинга "Кернел", холдингов "ДТЭК Энерго", ДТЭК ВИЭ и "ДТЭК Нафтогаз".

В Кабмине отмечают, что такой кром позволит сохранить доверие инвесторов, сохранить компаниям, многие из которых являются крупнейшими экспортерами, валютные средства и обеспечить их более эффективную и стабильную работу.

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Напоминаем:

Нацбанк разрешил иностранным инвесторам выводить за границу проценты по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), полученные после 1 апреля 2023 года.

Кабмин Нацбанк валюта
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Экономическая правда
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