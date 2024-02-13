С начала года Кабмин выделил 20 миллиардов на фортификационные сооружения

С начала года из резервного фонда госбюджета на фортификации было выделено 20 миллиардов гривен. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составил еще 10,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из общей суммы из резервного фонда почти 3 миллиарда гривен было направлено Министерству обороны и Госспецтранспорту. Еще более 16 миллиардов гривен было выделено областным администрациям:

Харьковская область получила 3,9 миллиарда гривен.

Запорожская область – 1,3 миллиарда гривен.

Донецкая область – 1,2 миллиарда гривен.

Херсонская область – более 1,2 миллиарда гривен.

Фортификационные сооружения возводятся за счет резервного фонда государственного бюджета, местных бюджетов, военного НДФЛ и за благотворительные средства на спецсчете НБУ, добавил Шмыгаль.

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Напомним:

28 ноября 2023 года на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский обсуждал значительное усиление фортификаций в регионах.

В декабре прошлого года Кабинет министров выделил более 788 млн грн на фортификационные укрепления и разминирование территорий.

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Экономическая правда