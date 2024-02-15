Уряд попросив НБУ дозволити продаж валюти великим компаніям для виплат за єврооблігаціями

Кабінет Міністрів попросив Національний банк дозволити продаж валюти великим компаніям і холдингам для того, аби вони могли розрахуватися за євробондами.

Про це йдеться в розпорядженнях уряду №118–132, оприлюднених на Урядовому порталі.

До 15 компаній компаній, про які клопоче уряд, увійшли "ВФ Україна" (Vodafone), компанії холдингу "Інтерпайп", холдингу "Метінвест", агрохолдингу "Кернел", холдингів "ДТЕК Енерго", ДТЕК ВДЕ і "ДТЕК Нафтогаз".

У Кабміні зазначають, що такий кром дозволить зберегти довіру інвесторів, зберегти компаніям, багато з яких є найбільшими експортерами, валютні кошти та забезпечити їхню більш ефективну і стабільну роботу.

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