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Правительство выделит 40 миллиардов на стимулирование экономической активности

Суббота, 10 февраля 2024, 15:35 - Экономическая правда
 
Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

В этом году из бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям Правительство выделит около 40 млрд грн. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

В 2024 году планируют выделить 40 миллиардов гривен на стимулирование украинского предпринимательства.

Как отметил премьер, было проведено рабочее совещание с представителями Минфина, министерства экономики, офиса Президента и народными депутатами.

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В рамках стимулирования также предлагают расширять программу еРобота, льготное кредитование.

Также было упомянуто о создании новых проектов страхования инвестиций от военных рисков. 

Напомним:

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Европейская Бизнес Ассоциация выступила против правительственных законопроектов №10439 и №10440 по реформированию БЭБ в нынешних редакциях. Ассоциация предлагает доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1.

Кабмин Шмыгаль бизнес
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