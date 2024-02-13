Украина планирует привлечь от Франции 200 миллионов евро грантов на восстановление инфраструктуры

Кабинет министров одобрил проект грантового соглашения между правительствами Украины и Франции, которое предусматривает привлечение от Франции 200 млн евро грантовых средств на реконструкцию и восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, грантовые средства будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры в таких секторах как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование, жилищное строительство и цифровые технологии.

По оценке экспертов проекта KSE "Россия заплатит", общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, выросла до почти 155 млрд долл. Эта оценка учитывает также убытки, нанесенные Украине из-за подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

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Рост общей суммы убытков связан с увеличением поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры, жилого фонда, промышленности, энергетики, сфер образования и здравоохранения, объясняют в KSE.

Нанесенный инфраструктуре ущерб на начало 2024 года достигает 36,8 млрд долл, потери промышленности и предприятия - уже на уровне 13,1 млрд, говорится в отчете.

По последним данным разрушено или повреждено 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 госпредприятий.

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Экономическая правда