Рынок зоотоваров и услуг для животных в Украине вырос до 36 миллиардов

По итогам 2023 года объем рынка зоотоваров и услуг для домашних животных в Украине вырос на 27,3% в гривневом эквиваленте – до 35,7 млрд грн.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные компании Suziria Group.

В целом, украинский зоорынок растет второй год подряд. Наибольшую часть украинского рынка товаров для домашних животных составляют корма.

Их производство, учитывая полномасштабное вторжение и изменения в логистике, в денежном эквиваленте выросло на 26% до 21,5 млрд грн в 2023 году. В прошлом году в Украине произвели корма для домашних животных на 21,5 млрд грн, в 2021 году – на 17 млрд грн.

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Остальное рынка составляют "другие товары", к которым относятся одежда для домашних животных, средства ухода, амуниция и медикаменты.

Рост этой категории также значительно увеличился в прошлом году – на 26% до 8,3 млрд грн. В 2022 году рост составил 16% до 6,5 млрд грн.

Ожидается, что рынок зоотоваров в Украине продолжит расти за счет увеличения онлайн-продаж (+10% было за 2023 год) и спроса на средства по уходу за животными.

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Экономическая правда