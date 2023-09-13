Нефтяной кризис: мировые рынки ожидают самый большой дефицит предложения за последние 10 лет

Мировые рынки нефти ожидают крупнейший за последние 10 лет дефицит предложения в более 3 млн баррелей в день в следующем квартале, поскольку Саудовская Аравия продолжает сокращать добычу сырья.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно последним данным ОПЕК сокращение предложения в Саудовской Аравии на фоне рекордного спроса привело к тому, что цены на нефть в Лондоне превысили 90 долларов за баррель.

Мировые запасы нефти, которые резко истощились в этом квартале, в ближайшие три месяца сократятся еще больше - примерно на 3,3 млн баррелей в день, свидетельствуют прогнозы ОПЕК.

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"Если эти прогнозы оправдаются, это может стать самым большим сокращением запасов по крайней мере с 2007 года, согласно анализу Bloomberg данных, опубликованных секретариатом ОПЕК, расположенным в Вене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 членов ОПЕК в этом квартале добывали в среднем 27,4 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,8 млн меньше, чем, по мнению организации, нужно потребителям.

Если организация оставит добычу без изменений, как это планирует сделать лидер группы Саудовская Аравия, разрыв между спросом и предложением почти удвоится в последние три месяца года. По оценкам ОПЕК, в четвертом квартале ей необходимо обеспечить 30,7 млн баррелей в день, чтобы удовлетворить спрос.

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Соответствующие действия ОПЕК свидетельствуют о том, что они намерены стремительно сокращать мировые запасы нефти. В развитых странах запасы нефти уже примерно на 114 млн баррелей ниже среднего показателя за период с 2015 по 2019 год, говорится в отчете.

Добавляется, что Саудовской Аравии может понадобиться цена почти 100 долларов за баррель для покрытия государственных расходов, а также амбициозных проектов наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Королевство потратило значительные суммы на различные проекты, начиная от футуристического города Неом и заканчивая приобретением футболистов высочайшего класса, таких как Криштиану Роналду, для своей национальной лиги.

Напомним:

Цена на нефть марки Brent поднялась до 91 долл за баррель, а трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.