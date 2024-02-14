Ночью в Херсоне россияне обстрелами повредили сети двух котельных

В среду ночью в результате вражеских обстрелов были повреждены теплотрассы на двух котельных МКП "Херсонтеплоэнерго". Одна из котельных уже восстановила работу.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Сейчас работники коммунального предприятия выполняют аварийный ремонт для подключения 15 многоквартирных домов в Корабельном и частично Центральном районах города.

"По информации АО "Херсоноблэнерго", с 09:00 до 14:00 будут выполняться аварийно-восстановительные работы в Корабельном районе. В связи с этим временно прекратится работа двух котельных в Шуменском микрорайоне, а это 66 домов.

Реклама:

Восстановление подачи тепла запланировано после 14 часов", - написал Мрочко.

Экономическая правда